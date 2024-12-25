Еще один термальный комплекс может появиться в Перми

Как сообщает «Коммерсант», зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик — термальный курорт города Пермь». В самой компании говорят, что проект термального комплекса пока «находится на стадии обсуждения». Также нет данных о возможной площадке для его размещения.

Отметим, что сейчас в Перми действует четыре термальных комплекса: «Пермские термы» на Героев Хасана, «Термы Тенториум» на Встречной, Weekend в селе Гамово и «Акватория» в Протасах.



Информационный обзор редакции.