Еще один термальный комплекс может появиться в Перми

В Перми могут построить еще один термальный центр со спа-услугами. Этим планирует заняться компания, связанная с екатеринбургским «Баден-Баденом».
Как сообщает «Коммерсант», зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик — термальный курорт города Пермь». В самой компании говорят, что проект термального комплекса пока «находится на стадии обсуждения». Также нет данных о возможной площадке для его размещения.
Отметим, что сейчас в Перми действует четыре термальных комплекса: «Пермские термы» на Героев Хасана, «Термы Тенториум» на Встречной, Weekend в селе Гамово и «Акватория» в Протасах.
Информационный обзор редакции.
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