Появилась визуализация проекта водного комплекса на берегу Мулянки

Планируется, что он разместится на бывшей базе отдыха «Чистый бережок». В новом месте отдыха у воды должен появиться вейк-парк, термальный комплекс, мост через деревню Кондратово. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, в этом месте намерены проводить праздничные и спортивные мероприятия в сотрудничестве со спортивными школами и секциями.

Проект получил одобрение от города. Теперь его ждет следующий этап — рассмотрение на уровне Пермского края.

Информационный обзор редакции.