Появилась визуализация проекта водного комплекса на берегу Мулянки

Представлен проект комплекса для занятий водными видами спорта и отдыха на берегу реки Мулянка. Его презентовали на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.
Планируется, что он разместится на бывшей базе отдыха «Чистый бережок». В новом месте отдыха у воды должен появиться вейк-парк, термальный комплекс, мост через деревню Кондратово. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, в этом месте намерены проводить праздничные и спортивные мероприятия в сотрудничестве со спортивными школами и секциями.
Проект получил одобрение от города. Теперь его ждет следующий этап — рассмотрение на уровне Пермского края.
Информационный обзор редакции.
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