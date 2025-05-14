Названы сроки, в которые планируют построить водный комплекс на берегу Мулянки

Общий объем вложений в проект оценивают в 295 млн рублей, а на его реализацию уйдет несколько лет. По данным портала Properm.ru, построить водный комплекс инвестор планирует к 2029 году, в 2028-м намерен заняться благоустройством долины реки Мулянка, а в 2025-м — разработать концепцию нового пространства.

Теперь проект ждет рассмотрение на региональном уровне для присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект».

Недавно мы рассказывали о том, что на набережной Камы планируют построить маяк.

Информационный обзор редакции.