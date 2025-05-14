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Урбанистика

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Названы сроки, в которые планируют построить водный комплекс на берегу Мулянки

Появились подробности о сроках строительства водного комплекса и вейк-парка на реке Мулянка в Перми. Его проект презентовали недавно на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Эдуард Соснин/Telegram

Общий объем вложений в проект оценивают в 295 млн рублей, а на его реализацию уйдет несколько лет. По данным портала Properm.ru, построить водный комплекс инвестор планирует к 2029 году, в 2028-м намерен заняться благоустройством долины реки Мулянка, а в 2025-м — разработать концепцию нового пространства.

Теперь проект ждет рассмотрение на региональном уровне для присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект».

Недавно мы рассказывали о том, что на набережной Камы планируют построить маяк.

Информационный обзор редакции.

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