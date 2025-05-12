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Урбанистика

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Маяк планируют построить на набережной Камы

На новом участке набережной Камы в Перми, который планируют построить вдоль «Мотовилихинских заводов», появится маяк. Об этом рассказал глава министерства транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании краевого правительства.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Проектно-изыскательские работы по еще одному участку набережной должны быть готовы в декабре 2025 года. Предполагается, что на новом участке построят защитную дамбу, по которой можно будет ходить. На ее крайней точке и собираются возвести маяк. Также на набережной вдоль заводов намерены установить две марины,к которым можно будет пришвартовать около 80 маломерных судов.

Сами работы по продлению набережной Камы должны закончить к концу 2026 года. Тогда она станет одной из самых протяженных в России, растянувшись на 4,5 км.

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