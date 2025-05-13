В новом зоопарке ввели в эксплуатацию вольеры для мангустов, кенгуру и эму

Готовы павильоны для австралийских животных, в которые переедут кенгуру и эму, а также вольеры для мангустов и капского дамана из группы «Африканская саванна». В пресс-службе министерства строительства рассказали, что также завершено строительство технических сооружений: дезбарьера и поста охраны на восточном въезде, гаража,мастерских и здания систем водоподготовки водоемов.

Напомним,в начале мая в «Африканскую саванну» переехали более 20 тропических птиц. Всего в новом пермском зоопарке будут работать еще четыре вольерных комплекса:«Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Тропический рай и страна обезьян». Он займет площадь 26 га и станет полноценным природно-ландшафтным парком. Официальную дату открытия нового зоопарка пока не открывают, но ранее речь шла о июле-августе 2025 года.