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Показываем, каких птиц перевезли недавно в новый зоопарк на Нагорном

На территорию нового пермского зоопарка на Нагорном переехали тропические птицы. Среди них: двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, амадины, венценосные голуби — всего более 20 особей 9 видов.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Тропические птицы будут жить в комплексе «Африканская саванна» — в нем будут обитать теплолюбивые животные. «Комфортные павильоны позволят посетителям в любую погоду наблюдать за экзотическими птицами, а также бинтуронгами, дикобразами, муравьедами, львом, мангустами, сурикаты, фенеками и другими животными», — объяснили в пресс-службе министерства культуры.

Ранее в птичнике «Африканской саванны» поселились редкие королевские грифы, которые приехали в Пермь в конце 2024 года.

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