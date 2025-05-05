Показываем, каких птиц перевезли недавно в новый зоопарк на Нагорном

Тропические птицы будут жить в комплексе «Африканская саванна» — в нем будут обитать теплолюбивые животные. «Комфортные павильоны позволят посетителям в любую погоду наблюдать за экзотическими птицами, а также бинтуронгами, дикобразами, муравьедами, львом, мангустами, сурикаты, фенеками и другими животными», — объяснили в пресс-службе министерства культуры.

Ранее в птичнике «Африканской саванны» поселились редкие королевские грифы, которые приехали в Пермь в конце 2024 года.