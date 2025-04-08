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Урбанистика

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На обустройство сквера на месте зоопарка выделят более 70 миллионов рублей

На обустройство сквера «Архиерейское подворье» на месте старого зоопарка на улице Монастырская выделят 71,2 млн рублей. Об этом сообщает «РБК Пермь».

Проектное бюро «Лад»

Расходы на создание сквере в краевом бюджете запланированы на 2026 год. Проект реконструкции пространства прошел историко-культурную экспертизу. Работы начнутся после того, как зоопарк полностью переедет на новую локацию — в микрорайон Нагорный.

В «Архиерейском сквере» намерены высадить яблоневый сад, а также устроить центральную площадь с арома-садом и зеленые комнаты. На территории сквера появятся тротуары, газоны, цветники, скамейки, а также смотровая площадка.

Места:
Пермский зоопарк

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