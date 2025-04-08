На обустройство сквера на месте зоопарка выделят более 70 миллионов рублей

Расходы на создание сквере в краевом бюджете запланированы на 2026 год. Проект реконструкции пространства прошел историко-культурную экспертизу. Работы начнутся после того, как зоопарк полностью переедет на новую локацию — в микрорайон Нагорный.

В «Архиерейском сквере» намерены высадить яблоневый сад, а также устроить центральную площадь с арома-садом и зеленые комнаты. На территории сквера появятся тротуары, газоны, цветники, скамейки, а также смотровая площадка.