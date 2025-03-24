На улице Максима Горького собираются устроить сквер в готическом стиле

Предполагается, что в новом общественном пространстве будут проводить камерные концерты. Для будущего сквера уже создали эскизный проект в готическом стиле, он подчеркнет архитектуру и направленность храма.

Имеющиеся возле Лютеранской церкви деревья (со стороны улицы Максима Горького) намерены оставить. Также на территории будущего сквера планируют высадить взрослые липы, дуб и сирени.

Информационный обзор редакции.