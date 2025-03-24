На улице Максима Горького собираются устроить сквер в готическом стиле

В Перми, рядом с Лютеранской церковью, планируют разбить сквер в готическом стиле. Проектом занимаются сама церковь вместе с командой филармонии «Триумф», рассказала в социальных сетях экоактивистка Надежда Баглей.
Предполагается, что в новом общественном пространстве будут проводить камерные концерты. Для будущего сквера уже создали эскизный проект в готическом стиле, он подчеркнет архитектуру и направленность храма.
Имеющиеся возле Лютеранской церкви деревья (со стороны улицы Максима Горького) намерены оставить. Также на территории будущего сквера планируют высадить взрослые липы, дуб и сирени.
Информационный обзор редакции.
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