СМИ сообщили, что под Пермью начали готовить площадку под аквапарк

Известно, что аквапарк планируют разместить между корпусом«Прикамские нивы» и въездом в курортный комплекс со стороны улицы Стройка(рядом с действующей автопарковкой).

Ранее мы рассказывали, что в Усть-Качке планируют построить круглогодичный аквапарк. Его собирались возвести до конца третьего квартала 2027 года.

Также в Перми должен появиться аквапарк в Камской долине: его намерены возвести в течение четырех лет.

Информационный обзор редакции.