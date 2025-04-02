СМИ сообщили, что под Пермью начали готовить площадку под аквапарк

На территории санаторного курорта «Усть-Качка» начали готовить площадку под строительство будущего аквапарка. По данным «В курсе», рабочие расчищают участок от растительности. Информацию о подготовке площадки именно под аквапарк СМИ подтвердили сами сотрудники санатория, но официального комментария руководства по этому поводу нет.
Известно, что аквапарк планируют разместить между корпусом«Прикамские нивы» и въездом в курортный комплекс со стороны улицы Стройка(рядом с действующей автопарковкой).
Ранее мы рассказывали, что в Усть-Качке планируют построить круглогодичный аквапарк. Его собирались возвести до конца третьего квартала 2027 года.
Также в Перми должен появиться аквапарк в Камской долине: его намерены возвести в течение четырех лет.
Информационный обзор редакции.
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