18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Построить аквапарк в Камской долине планируют за четыре года

Появились подробности о будущем аквапарке в Камской долине, строительством которого планирует заняться девелопер «Железно». Его намерены разместить на пересечении улиц Маршала Жукова и Спешилова в рамках комплексного развития территорий.

Freepik

Как сообщает «Коммерсант», на возведение аквапарка в Камской долине вместе с проектными работами уйдет четыре года. Около года девелопер собирается выделить на создание градостроительной концепции и три — на строительство самого объекта. Работы намерены начать ориентировочно в 2026 году.

Предполагается, что площадь аквапарка в Камской долине будет не менее 40 тыс. м2. Под него выделили территорию в 12 га. Там же предусмотрена парковка.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми началось строительство многофункциональной спортивной арены.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: