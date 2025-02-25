Построить аквапарк в Камской долине планируют за четыре года

Как сообщает «Коммерсант», на возведение аквапарка в Камской долине вместе с проектными работами уйдет четыре года. Около года девелопер собирается выделить на создание градостроительной концепции и три — на строительство самого объекта. Работы намерены начать ориентировочно в 2026 году.

Предполагается, что площадь аквапарка в Камской долине будет не менее 40 тыс. м2. Под него выделили территорию в 12 га. Там же предусмотрена парковка.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми началось строительство многофункциональной спортивной арены.

Информационный обзор редакции.