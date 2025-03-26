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Урбанистика

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На набережной в Хохловке построят летнее кафе и сувенирные лавки

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» появится летнее кафе. Планируется, что оно будет рассчитано на 20 посадочных мест и займет один этаж.

Пермский краеведческий музей

Летнее кафе разместится на набережной в Хохловке, там, где недавно установили модульный причал. Судя по документам на сайте «Госзакупок», рядом с летним кафе планируют построить торговые ряды, сцену с амфитеатром, сувенирную лавку, а также входную группу и пост охраны. Все должно быть готово 1 июня 2025 года. На эти цели выделят 2,9 млн рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что у музея «Сользавод» готовятся к установке модульного причала, а в конце марта там планируют начать благоустройство набережной.

Информационный обзор редакции.

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