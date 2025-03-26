На набережной в Хохловке построят летнее кафе и сувенирные лавки

Летнее кафе разместится на набережной в Хохловке, там, где недавно установили модульный причал. Судя по документам на сайте «Госзакупок», рядом с летним кафе планируют построить торговые ряды, сцену с амфитеатром, сувенирную лавку, а также входную группу и пост охраны. Все должно быть готово 1 июня 2025 года. На эти цели выделят 2,9 млн рублей.

Недавно мы рассказывали о том, что у музея «Сользавод» готовятся к установке модульного причала, а в конце марта там планируют начать благоустройство набережной.

Информационный обзор редакции.