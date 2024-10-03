В Хохловке установили 48-метровый причал для судов

На территории этнографического музея Хохловка установили причал для различных типов судов. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства, после монтажа объект будет проходить испытания. Только после этого он сможет функционировать.

У сооружения универсальная конструкция. Это значит, его могут использовать для посадки и высадки с маломерных и транзитных пассажирских судов, даже трех- и четырехпалубных теплоходов типа «Михаил Кутузов» и «Маяковский».

Изготовлением и монтажом занималась Пермская судоверфь. Причал достигает 48 метров в длину, и это два раза больше, чем у установленных в регионе конструкций. Он состоит из 16 блоков, соединенных специальными замками, которые могут быть разборными.