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Урбанистика

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У «Сользавода» началась подготовка к установке модульного причала

На набережной у музея-заповедника «Сользавод» в Соликамске начались подготовительные работы для установки модульного причала. Его будут удерживать специальные крепления, которые сейчас монтируют рабочие.

Администрация Соликамского городского округа

Причал, изготовленный для музея «Сользавод» в 2024 году, пока находится на хранении на Пермской судоверфи. Его длина 48 м, есть два трапа по 28 м каждый. Как рассказали в администрации Соликамского муниципального округа, новый модульный причал установят на месте старого этим летом.

В конце марта на набережной начнутся работы по благоустройству. Там появятся арт-объекты, детская площадка «Баржа», зоны барбекю и тематические арт-объекты.

Информационный обзор редакции.

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