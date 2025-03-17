У «Сользавода» началась подготовка к установке модульного причала

Причал, изготовленный для музея «Сользавод» в 2024 году, пока находится на хранении на Пермской судоверфи. Его длина 48 м, есть два трапа по 28 м каждый. Как рассказали в администрации Соликамского муниципального округа, новый модульный причал установят на месте старого этим летом.

В конце марта на набережной начнутся работы по благоустройству. Там появятся арт-объекты, детская площадка «Баржа», зоны барбекю и тематические арт-объекты.

Информационный обзор редакции.