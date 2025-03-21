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Урбанистика

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На стройплощадке спортивной арены закончили копать котлован

В микрорайоне ДКЖ продолжается строительство многофункциональной спортивной арены. Завершены работы по откопке котлована будущей «Пермь Арены».

Фонд развития Пермского края/Telegram

Как рассказали в фонде развития Пермского края, за месяц строители выкопали 30 тыс. тонн грунта — это вес четырех товарных составов с локомотивами. «Одновременно продолжаем испытания грунтов забивкой свай. Эта работа будет продолжена ориентировочно до начала лета», — рассказал директор ООО «Пермь-Арена» Алексей Дорошенко.

Напомним, строительство многофункциональной спортивной арены началось в феврале 2025 года. Она будет представлять собой пятиэтажное здание с игровым полем размером 36 на 66 метров. Общая площадь арены составит не менее 75 тыс. м2

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