В новом зоопарке ввели в эксплуатацию вольеры для барса и тундрового волка

Теперь эти объекты по очереди передают в управление зоопарка для проведения лицензирования. В большинстве остальных вольерах первого этапа сейчас проходит тематизация помещений и художественное оформление. Параллельно рабочие продолжают заниматься второй очередью зоопарка: в ней будет находиться акватеррариум.

Напомним, в ноябре этого года в вольеры нового зоопарка переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы, а в 2023-м — переехал контактный зоопарк.

Новый пермский зоопарк на Нагорном планируют открыть летом 2025 года, он разместится на огромной территории — 26 га и станет полноценным природно-ландшафтным парком.