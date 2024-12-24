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В новом зоопарке ввели в эксплуатацию вольеры для барса и тундрового волка

Еще 23 объекта в новом пермском зоопарке получили разрешение на ввод в эксплуатацию. По данным пресс-службы министерства строительства, это вольеры и павильоны для барса, тундрового волка, а также наружные вольеры из группы «Лесная мозаика» для кабанов, бурых медведей, зайцев, белок, енотов.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Теперь эти объекты по очереди передают в управление зоопарка для проведения лицензирования. В большинстве остальных вольерах первого этапа сейчас проходит тематизация помещений и художественное оформление. Параллельно рабочие продолжают заниматься второй очередью зоопарка: в ней будет находиться акватеррариум.

Напомним, в ноябре этого года в вольеры нового зоопарка переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы, а в 2023-м — переехал контактный зоопарк. 

Новый пермский зоопарк на Нагорном планируют открыть летом 2025 года, он разместится на огромной территории — 26 га и станет полноценным природно-ландшафтным парком. 

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