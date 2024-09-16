Стройку нового пермского зоопарка показали с воздуха

Появились кадры со стройки нового пермского зоопарка на Нагорном. Их сняли с воздуха представители компании-подрядчика. Видео опубликовали в паблике «Мой город — Пермь».

На видео зафиксирована стройка в августе 2024 года. На нем можно заметить построенные вольеры, расписанные внутри, сцену и площадку перед ней и другие постройки. По данным портал Properm.ru, у зоопарка уже убрали забор, теперь зону перед входом асфальтируют зону.

Сроки сдачи нового зоопарка в Перми не называют. Вместе с тем власти ищут того, кто до конца 2025 года проведет лабораторные исследования на радиацию, уровень шума и другие параметры в вольерах.