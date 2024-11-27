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Показываем, кого перевезли недавно в новый зоопарк на Нагорном

Продолжается переезд животных из старого зоопарка в новый на Нагорном. Всего в нем сейчас находятся около 100 зверей.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В здание контактного зоопарка переехали копытные животные: пони, лошади, карликовые овцы и камерунские козы, волнистые попугайчики. Как рассказали в минкульте (зоопарк находится в подчинении ведомства), для лошадей подготовили просторные денники и манеж для работы и тренингов, а карликовым овцам и камерунским козам оборудовали уличные и закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

В новый зоопарк на Нагорном недавно переехали альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы. В вольерах у животных есть внутренние помещения, укрытия и тематизация, соответствующие их потребностям. Пока переехавшие адаптируются к новому дому под постоянным контролем зоологов и ветеринаров.

Также в Пермь прибыли новые животные: казуары и борнейский орангутан. Пока они находятся на карантине в здании санитарного блока.

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