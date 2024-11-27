Показываем, кого перевезли недавно в новый зоопарк на Нагорном

В новый зоопарк на Нагорном недавно переехали альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы. В вольерах у животных есть внутренние помещения, укрытия и тематизация, соответствующие их потребностям. Пока переехавшие адаптируются к новому дому под постоянным контролем зоологов и ветеринаров.

Также в Пермь прибыли новые животные: казуары и борнейский орангутан. Пока они находятся на карантине в здании санитарного блока.