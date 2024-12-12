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Урбанистика

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Почти все в новом зоопарке снесли, когда возобновилось строительство

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал строительство нового зоопарка в Перми. Региональное правительство подало документы на лицензирование, власти рассчитывают, что его удастся получить в короткие сроки.

Павел Черепанов/Telegram

Глава региона в эфире радио «КП-Пермь» объяснил, что фактически строительство нового зоопарка на Нагорном идет с 2022 года. Так как практически все объекты, которые строил прошлый подрядчик, пришлось снести.

Напомним, строительство зоопарка начали в 2017 году. Но периодически с субподрядчиками возникали разные проблемы, а в некоторых объектах обнаружили критические дефекты. В 2023 году закончился первый этап строительства, и в новое место переехал контактный зоопарк. За последние два года в микрорайон Нагорный перевезли более 300 животных.

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