Почти все в новом зоопарке снесли, когда возобновилось строительство

Глава региона в эфире радио «КП-Пермь» объяснил, что фактически строительство нового зоопарка на Нагорном идет с 2022 года. Так как практически все объекты, которые строил прошлый подрядчик, пришлось снести.

Напомним, строительство зоопарка начали в 2017 году. Но периодически с субподрядчиками возникали разные проблемы, а в некоторых объектах обнаружили критические дефекты. В 2023 году закончился первый этап строительства, и в новое место переехал контактный зоопарк. За последние два года в микрорайон Нагорный перевезли более 300 животных.