Сквер на месте инфекционки назовут в честь знаковых событий и мест в Перми

Название для нового пространства будут выбирать жители Перми. Как рассказал глава региона Дмитрий Махонин, экспертное сообщество подберет несколько более подходящих названий для будущего сквера. Они должны быть связанных со знаковыми событиями или местами Перми. «Видел в социальных сетях название "Инфекционный сквер". Мне кажется, название не совсем достойное для города», — заметил Дмитрий Махонин.

Напомним, инфекционная больница, которая находилась на улице Пушкина, в районе Центрального рынка, переехала в новое здание на Леонова летом 2024 года. На ее месте запланировали создать сквер и общественные пространства для горожан.