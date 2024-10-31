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Урбанистика

На месте инфекционной больницы на Пушкина появится сквер

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На месте, где были корпуса краевой инфекционной больницы на Пушкина, обустроят сквер и общественные пространства для горожан. Сейчас ведется проектирование территории, а землю под бывшей инфекционкой обследуют.

Обустройство сквера — часть глобального проекта, который касается транспортных развязок площади Центрального рынка, рассказал глав Пермского края Дмитрия Махонина в эфире радио Sputnik. Это будет продолжение и расширения Революции, появится новый транспортно-пересадочный узел у Центрального рынка.

Будущий сквер будет зеленой зоной — ее хотят сохранить по максимуму. По данным «ВКурсе», в этом же месте находится памятник регионального значения «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер». Его собираются привести в порядок и приспособить под новые цели.

Напомни, корпуса инфекционной больницы на Пушкина освободили летом 2024 года. Медучреждение перевезли в новое здание на Космонавта Леонова.

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