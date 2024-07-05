В новую инфекционную больницу перевезли первых пациентов

Новая краевая инфекционная больница открылась. В палаты стационара уже переехали первые пациенты, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

В новой инфекционной больнице, которая расположена Космонавта Леонова, развернуто восемь отделений: пять инфекционных, реанимационное, приемно-диагностическое и лечебно-диагностическое. Также есть операционный блок, поликлиника, аптека, прачечная, пищеблок.

Пациентов перевели в новую инфекционку в плановом режиме 4 июля. Также в течение дня из корпусов на улице Пушкина «переедут» остальные. Сейчас завершается подготовка к приему пациентов в оставшихся подразделениях.

«Это долгожданное новоселье, но еще потребуется некоторое время, чтобы сделать новый дом комфортным и для пациентов и для коллектива. Хочу отметить, что впервые в истории здравоохранения Прикамья нам удалось оперативно организовать перевод больницы с пациентами, персоналом, не прекращая ни на день оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями», — рассказала Анастасия Крутень.

Ранее мы рассказывали, что сроки открытия новой инфекционной больницы сдвинулись. Она должна была начать работу с 1 июля. Напомним, здание построено в конце 2023 года, а в конце июня 2024-го выдана лицензия на оказание медицинской помощи.