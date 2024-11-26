В новом зоопарке введут в эксплуатацию еще 28 новых объектов

За последние два года в новый зоопарк на Нагорном перевезли более 300 животных, среди них пара рыжих кенгуру. Следующие на очереди — белоплечие орланы, альпаки, северные олени, гималайские тары и другие животные. Андрей Алякринский отметил, что после того, как снег растает, начнется благоустройство прилегающей территории. Летом 2025 года новый зоопарк сможет принять первых гостей.

Зоопарк на Нагорном начали строить в 2017 году. Но периодически возникали проблемы с субподрядчиками, в некоторых строениях были обнаружены критические дефекты. В 2023 году завершился первый этап строительства – на новое место переехал контактный зоопарк.