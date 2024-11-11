У больших рыжих кенгуру появился малыш: показываем на видео, как он выглядывает из сумки мамы

В пермском зоопарке очередное пополнение: в семье больших рыжих кенгуру Рона и Джинни появился первенец. Сейчас кенгуру находятся в теплых вольерах нового зоопарка на Нагорном, там для них организовали комфортные условия.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, малыш жил в маминой сумке шесть месяцев, и только сейчас начал выглядывать из нее. Пока невозможно определить его пол, вес и рост. Нужно дождаться, когда кенгуреныш окрепнет.

Это первое потомство больших рыжих кенгуру в истории Пермского зоопарка. Кенгурята размером 2,5 см рождаются в виде крошечных эмбрионов. Они развиваются в утробе матери на протяжении 25-40 дней, а после появляются, как и все млекопитающие, естественным путем. «При рождении кенгурята должны самостоятельно добраться до сумки на животе матери, используя свои цепкие коготки, которые помогают им подняться по шерсти и найти вход в сумку. Внутри сумки они находят сосок и повисают на нем, получая молоко для питания и роста. Сумка на животе матери обеспечивает безопасность и комфорт для маленьких кенгурят, ее строение позволяет контролировать температуру и влажность, необходимые для правильного развития детенышей», — рассказали в пермском зоопарке.

Напомним, большие рыжие кенгуру появились в июне 2024 года. Пермский зоопарк стал одним из трех обладателей этого вида, такие содержится также в Нижегородском и Крымском зверинцах.