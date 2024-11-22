18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Строительство детской железной дороги должны начать в 2025 году

Строительство детской железной дороги в Перми планируют начать в 2025 году. Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта со ссылкой на «РЖД», работы будут проходить в соответствии с утвержденными этапами.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Первый этап включает в себя возведение учебно-экспозиционного центра с музеем. Осенью компании РЖД выдали разрешение на его строительство. Второй этап — непосредственно самая детская железная дорога. Она пройдет от Мотовилихи до Перми-1.

Протяженность детской железной дороги в Перми составит 4 км. По ней пустят современные и ретро поезда, также будет действовать круговое депо, построенное по подобию тех, что были в XIX веке. Открыть детскую железную дорогу намерены в 2027 году.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: