Строительство детской железной дороги должны начать в 2025 году

Первый этап включает в себя возведение учебно-экспозиционного центра с музеем. Осенью компании РЖД выдали разрешение на его строительство. Второй этап — непосредственно самая детская железная дорога. Она пройдет от Мотовилихи до Перми-1.

Протяженность детской железной дороги в Перми составит 4 км. По ней пустят современные и ретро поезда, также будет действовать круговое депо, построенное по подобию тех, что были в XIX веке. Открыть детскую железную дорогу намерены в 2027 году.