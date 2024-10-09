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Урбанистика

РЖД выдали разрешение на строительство детской железной дороги

Пресс-служба администрации Перми

Компании РЖД выдали разрешение на строительство первого этапа детской железной дороги в Перми. Он включает в себя возведение учебно-экспозиционного центра с музеем.

В реестре на сайте министерства имущества указано, что выдано разрешение на строительство на пяти земельных участках в районе Камы и ж/д вокзала.

Напомним, строительство детской железной дороги в Перми предполагает два этапа: создание учебно-экспозиционного центра и узкоколейной экскурсионной железной дороги. Она будет проходить вдоль набережной Камы: от Перми-1 до Мотовилихи.

Протяженность детской железной дороги в Перми составит 4 км. По ней пустят современные и ретро поезда, также будет действовать круговое депо, построенное по подобию тех, что были в XIX веке. Ввести в эксплуатацию детскую железную дорогу намерены в 2027 году. Ее создание оценили в 1,7 млрд рублей.

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