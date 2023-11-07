Детская железная дорога в Перми откроется не раньше 2027 года

Плановые сроки строительства детской железной дороги в Перми перенеслись на два года. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», с корректировкой параметров к властям Пермского края обратился Свердловский филиал ОАО «РЖД». По новому графику строительство объекта планируется в 2025-2027 годах. Бюджет проекта — около 1,7 млрд руб.

Напомним, детская железная дорога будет пролегать вдоль набережной Камы: от станции Пермь I до станции Мотовилиха. Протяженность дороги составит 4 километра. Для движения по ней будут задействованы три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.