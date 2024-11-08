Стройплощадку многофункциональной спортивной арены на ДКЖ оградили забором

К стройплощадке многофункциональной арены на ДКЖ подвели временные проезды. Как рассказали в фонде развития Пермского края, также завершено ограждение территории, на которой разместится спортивный объект.

Готов штаб строительства. Сейчас рабочие занимаются подключением временных инженерных систем для его жизнеобеспечения. Все идет в соответствии с графиком подготовительных работ.

Напомним, многофункциональная спортивная арена на ДКЖ будет вмещать 10,5 тыс. человек. Это позволит проводить в Пермском крае соревнования международного уровня, например, по фигурному катанию, баскетболу и хоккею. Строительством занимается компания «Максигрупп». Контракт с ней заключили в 2024 году. Общая площадь объекта составит 75 тыс.м2, он должен быть гот