Показываем, что происходит на стройплощадке многофункциональной спортивной арены

Стало известно, что сейчас происходит на ДКЖ на месте, где появится многофункциональная спортивная арена. Рабочие практически закончили устанавливать ограждения для стройплощадки. Как рассказали в Фонде развития Пермского края, сейчас на стройплощадке устраивают временные проезды, а также формируют щебеночное основание для строительного городка.

Затем начнется подключение к инженерным сетям. После того, как подготовительные работы будут окончены, строители приступят к котловану.

Напомним, многофункциональная спортивная арена на ДКЖ будет вмещать 10,5 тыс. человек. Это позволит проводить в Пермском крае соревнования международного уровня, например, по фигурному катанию, баскетболу и хоккею. Строительством занимается компания «Максигрупп». Контракт с ней заключили в 2024 году. Общая площадь объекта составит 75 тыс.м2, он должен быть готов в 2026 году.