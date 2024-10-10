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Урбанистика

Показываем, что происходит на стройплощадке многофункциональной спортивной арены

Фонд развития Пермского края

Стало известно, что сейчас происходит на ДКЖ на месте, где появится многофункциональная спортивная арена. Рабочие практически закончили устанавливать ограждения для стройплощадки. Как рассказали в Фонде развития Пермского края, сейчас на стройплощадке устраивают временные проезды, а также формируют щебеночное основание для строительного городка.

Затем начнется подключение к инженерным сетям. После того, как подготовительные работы будут окончены, строители приступят к котловану.

Напомним, многофункциональная спортивная арена на ДКЖ будет вмещать 10,5 тыс. человек. Это позволит проводить в Пермском крае соревнования международного уровня, например, по фигурному катанию, баскетболу и хоккею. Строительством занимается компания «Максигрупп». Контракт с ней заключили в 2024 году. Общая площадь объекта составит 75 тыс.м2, он должен быть готов в 2026 году.

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