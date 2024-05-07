Многофункциональную спортивную арену построит московская компания

Стало известно, кто будет заниматься строительством многофункциональной спортивной арены в Перми. Единственным участником закупки, как рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, стала компания «Максигрупп».

Организация входит в группу «ТЭН», которая возвела более 20 объектов недвижимости в Москве и области. Крупными проектами застройщика стали, например, ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Комплекс водного спорта, Музей хоккея.

Подрядчику предстоит возвести многофункциональную спортивную арену на Локомотивной, в микрорайоне ДКЖ, в течение 3,3 лет (40 месяцев). Спортивный объект на 10,5 тыс. мест позволит проводить в Пермском крае мероприятия международного уровня. Здесь будут проводить матчи по баскетболу и хоккею, крупнейшие соревнования по фигурному катанию и другим видам спорта.

Напомним, фасад здания будет выполнен из декоративной оболочки, образующей каркас из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Комплекс будет включать пятиэтажную главную арену и двухэтажную тренировочную арену с хоккейной коробкой.