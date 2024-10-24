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Урбанистика

С компанией, которая должна была работать на Чусовском мосту, расторгли контракт

Дмитрий Махонин/Telegram

Для строительства Чусовского моста ищут нового подрядчика. «Пермская концессионная компания» расторгла договор с АО «Стройтрансгаз».

Как сообщает «Коммерсант», сейчас концессионер ищет новую компанию, которая завершит работы по строительству Чусовского моста. По условиям договора «Стройтрансгаз» должен был приступить к ремонту старого моста в начале 2023 года. Но работа так и не была сделана. Работы на Чусовском мосту обещали возобновить осенью 2024 года.

Кстати, с 2027 года проезд по нему должны сделать платным, но не для всех.

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