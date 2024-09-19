Работы на Чусовском мосту возобновят этой осенью

Работы на Чусовском мосту пообещали возобновить в октябре 2024 года. Как рассказал глава краевого министерства транспорта Сергей Вешняков, сейчас власти находятся на заключительном этапе спора с концессионной компанией, которая занималась строительством.

«Все, что надо было сделать документально — сделано. Готовимся к выходу подрядной организации на объект», — цитирует слова чиновник издание «Коммерсант».

Нужно будет закончить устраивать развязки и подъездные пути на новом мосту, а также реконструировать старый. Закончить работы на Чусовском мосту должны в 2026 году. Но власти уверены, что пробок на нем уже не должно быть в 2025-м.

Напомним, концессионное соглашение по строительству Чусовского моста заключили в 2017 году. В планах было — построить новый мост, а старый отреставрировать. Работы закончить должны были в 2024 году. В 2023-м строительство приостановили.