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Транспорт

Проезд по Чусовскому мосту сделают платным через три года

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Проезд по Чусовскому мосту сделают платным с 2027 года. Но только для транзитного транспорта. Плату за машины, зарегистрированные в Пермском крае, брать не будут.

Как сообщает «Коммерсант», тариф может составить: 100 рублей за легковую машину, 300 рублей — за грузовую.

Пока объект не готов, работы на нем должны возобновить осенью этого года.  Напомним, концессионное соглашение по строительству Чусовского моста заключили в 2017 году. В планах было — построить новый мост, а старый отреставрировать. Работы закончить должны были в 2024 году. В 2023-м строительство приостановили.

По данным министерства транспорта, завершить объект должны в конце 2026 года. На днях появилась информация, что реконструкцию Чусовского моста могут отдать новому генподрядчику, а со старым, компанией  АО «СтройТрансГаз» (СТГ), договор власти намеревались расторгнуть.

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