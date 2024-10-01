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Урбанистика

Изменилась стоимость строительства многофункциональной спортивной арены

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Обновилась информация о стоимости строительства многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. В адресной инвестиционной программе указано, что в 2024 году ее оценили в 20,35 млрд рублей, что на 142 млн меньше, чем было заявлено годом ранее.

По данным «Коммерсанта», 20,35 млрд рублей — это сумма реализации проекта, включающая строительство (19,4 млрд), а также оплату технологических присоединений, переустройство коммуникаций, затраты на техсопровождение, авторский надзор и иные затраты заказчика.

Строительство многофункциональной спортивной арены рассчитано на 2021-2026 годы. Проект будет финансироваться из бюджета Пермского края и средств концессионера. Известно, что спортивный объект разместится в микрорайоне ДКЖ на площадке бывшего Товарного двора. Общая площадь многофункционального комплекса составит не меньше 75 тыс. м2, вместимость — 10,5 тыс. человек. Строительством займется московская компания, на счету которой ледовый дворец в квартале «Парк Легенд», Комплекс водного спорта, Музей хоккея.

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