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Строительство спортивной арены в Перми подорожало до 19,43 млрд рублей

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Фото: t.me/perm300official

Компания «Пермь-Арена» объявила аукцион на строительство многофункциональной спортивной арены в Перми. Максимальная цена контракта составляет 19,43 млрд рублей. Закончить работы должны к июлю 2027 года. Информация появилась на портале госзакупок.

Напомним, спортивный объект на 10,5 тыс. мест планируется возвести в Дзержинском районе на улице Локомотивная. Фасад здания будет выполнен из декоративной оболочки, образующей каркас из ромбовидных элементов, похожих на раскрытые «чешуйки» кедровой шишки. Комплекс будет включать пятиэтажную главную арену и двухэтажную тренировочную арену с хоккейной коробкой. Здание предназначено для проведения крупных спортивных соревнований, а также культурных и массовых мероприятий. 

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