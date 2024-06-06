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Урбанистика

Смотрим видео со стройки нового пермского зоопарка

Кадр видео Павла Черепанова

Появилось видео со стройплощадки нового пермского зоопарка на Нагорном. Его опубликовал советник губернатора по вопросам строительства Павел Череапнов в социальных сетях.

Ранее он рассказывал о том, что для усиления строительства краевые власти привлекли силы дочерней организации корпорации развития Пермского края ДОМ.59, а также дополнительных подрядчиков.

Зоопарк на Нагорном начали строить в 2017 году. Но периодически возникали проблемы с субподрядчиками, в ряде строений были обнаружены критические дефекты. В 2023 году завершился первый этап строительства – на новое место переехал контактный зоопарк. Сроки открытия нового зоопарка в Перми периодически сдвигаются, но новые даты пока не называют.

Несмотря на это, в зоопарке, который пока находится на Монастырской, случилось пополнение. Там появились два рыжих кенгуру.

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