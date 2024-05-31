Появились фото со стройплощадки нового зоопарка на Нагорном

Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов поделился в своем телеграм-канале фотографиями с площадки нового зоопарка на Нагорном.
В конце мая стало известно, что для возведения зверинца привлекли новые силы. «Для ускорения и усиления строительства привлечены силы дочерней организации КРПК ДОМ.59, и увеличивается количество подрядчиков на объекте», – отчитался чиновник в социальных сетях.
Судя по снимкам, на территории зоопарка сейчас проходят работы по тематизации строений. В нем предусмотрены следующие зоны для животных: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», «Полярный мир», «Слоны и Ко», «Акватеррариум».
Напомним, новый зоопарк в Перми начали строить в 2017 году. За это время сменилось несколько субподрядчиков. С лета 2021 года одним из основных является ООО «Энергокомплекс». Первый этап возведения зверинца завершился в 2022 году. В апреле 2023-го животных из контактного зоопарка на улице Монастырской, 10, перевели в новый комплекс. Планировалось, что остальных переселят осенью 2023 года.
Сроки открытия нового зоопарка в Перми власти пока не называют. После завершения работ объект должен будет получить разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора, а также лицензию от Россельхознадзора.
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