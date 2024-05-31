Появились фото со стройплощадки нового зоопарка на Нагорном

Напомним, новый зоопарк в Перми начали строить в 2017 году. За это время сменилось несколько субподрядчиков. С лета 2021 года одним из основных является ООО «Энергокомплекс». Первый этап возведения зверинца завершился в 2022 году. В апреле 2023-го животных из контактного зоопарка на улице Монастырской, 10, перевели в новый комплекс. Планировалось, что остальных переселят осенью 2023 года.

Сроки открытия нового зоопарка в Перми власти пока не называют. После завершения работ объект должен будет получить разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора, а также лицензию от Россельхознадзора.