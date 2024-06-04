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Два рыжих кенгуру появились в пермском зоопарке

Пермский зоопарк/ВКонтакте

В Пермском зоопарке появились новые обитатели – это рыжие кенгуру Рон и Джинни. Они приехали месяц назад и были на обязательном карантине, привыкая к новому месту и сотрудникам.

Пермский зоопарк стал одним из трех обладателей больших рыжих кенгуру: сейчас этот вид содержится также в Нижегородском и Крымском зверинцах.

4 июня двух кенгуру (это самец и самка) перевели в уличный вольер. Они будут жить по соседству с гималайскими тарами. «Кенгуру довольно осторожные животные и пока проходят период адаптации к открытому вольеру, звукам, запахам и посетителям. Поэтому очень важно не шуметь вблизи вольера и не пугать животных резкими движениями и громкими звуками», – попросили посетителей в пермском зоопарке.

Большой рыжий кенгуру, или рыжий исполинский кенгуру считается крупнейшим из вида и самым большим сумчатым. Несмотря на то, что он называется «рыжим», такой окрас имеют только самцы. Мех самок обычно голубовато-серого цвета. Длина тела взрослых самцов достигает 1,5 м (иногда и до 2 м), а вес – 85 кг. Самки значительно мельче: 1,1 м в длину и весом около 35 кг. Хвост больших рыжих кенгуру может быть длиной 90-100 см.

Информационный обзор редакции. 0+

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