Два рыжих кенгуру появились в пермском зоопарке

В Пермском зоопарке появились новые обитатели – это рыжие кенгуру Рон и Джинни. Они приехали месяц назад и были на обязательном карантине, привыкая к новому месту и сотрудникам.

Пермский зоопарк стал одним из трех обладателей больших рыжих кенгуру: сейчас этот вид содержится также в Нижегородском и Крымском зверинцах.

4 июня двух кенгуру (это самец и самка) перевели в уличный вольер. Они будут жить по соседству с гималайскими тарами. «Кенгуру довольно осторожные животные и пока проходят период адаптации к открытому вольеру, звукам, запахам и посетителям. Поэтому очень важно не шуметь вблизи вольера и не пугать животных резкими движениями и громкими звуками», – попросили посетителей в пермском зоопарке.