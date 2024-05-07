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Урбанистика

Известно, как проходят ремонтные работы на двух участках набережной Камы

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, на каком этапе проходят работы по продлению набережной Камы до Мотовилихинских заводов. Участок будет продолжением реконструкции причалов и променадной зоны в районе Речного вокзала.

Сейчас рабочие занимаются укреплением берега и отсыпкой площадки под будущую зону отдыха. После завершения всех этапов на набережной в сторону Мотовилихинских заводов появятся более 1 км прогулочных дорожек, а также главная аллея, игровые площадки для детей. На обновленном участке обещают высадить деревья и кустарники. Закончить работы должны в 2025 году.  

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Одновременно с этим завершаются работы на участке набережной, ограниченном сквером им. Решетникова и ул. Монастырской. Его обещают открыть для посетителей летом 2024 года. Сейчас подрядчики занимаются благоустройством территории сквера. Перед сдачей объекта нужно будет закончить отделку в модульных зданиях, уложить гранитную плитку, натянуть парусину на навесах и уложить рулонный газон.

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