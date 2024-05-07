Известно, как проходят ремонтные работы на двух участках набережной Камы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, на каком этапе проходят работы по продлению набережной Камы до Мотовилихинских заводов. Участок будет продолжением реконструкции причалов и променадной зоны в районе Речного вокзала.
Сейчас рабочие занимаются укреплением берега и отсыпкой площадки под будущую зону отдыха. После завершения всех этапов на набережной в сторону Мотовилихинских заводов появятся более 1 км прогулочных дорожек, а также главная аллея, игровые площадки для детей. На обновленном участке обещают высадить деревья и кустарники. Закончить работы должны в 2025 году.
Одновременно с этим завершаются работы на участке набережной, ограниченном сквером им. Решетникова и ул. Монастырской. Его обещают открыть для посетителей летом 2024 года. Сейчас подрядчики занимаются благоустройством территории сквера. Перед сдачей объекта нужно будет закончить отделку в модульных зданиях, уложить гранитную плитку, натянуть парусину на навесах и уложить рулонный газон.
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