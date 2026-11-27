На улице Куйбышева заменяют не только рельсы, но и стрелочные переводы, контактную сеть, переезды и инженерные коммуникации. Основные работы сейчас сосредоточены сейчас на Петропавловской улице. Напомним, движение в сторону «Красного Октября» временно закрыто. На улицу Ленина в ноябре вернулись трамвайные маршруты № 6, 8, 11 и 12. Весной начнется ремонт следующего участка улицы Ленина — от Горького до Северной дамбы.

Полностью завершить все работы по модернизации трамвайной инфраструктуры в Перми собираются в 2027 году. Впереди — сделать семь тяговых подстанций (одна уже в работе) и реконструкция депо «Балатово».

Информационный обзор редакции.