Работы по ремонту трамвайных путей на Петропавловской и Ленина планируют завершить до конца 2026 года. По данным агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края, уже уложено 27,3 км новой рельсошпальной решетки из запланированных 35 км.
На улице Куйбышева заменяют не только рельсы, но и стрелочные переводы, контактную сеть, переезды и инженерные коммуникации. Основные работы сейчас сосредоточены сейчас на Петропавловской улице. Напомним, движение в сторону «Красного Октября» временно закрыто. На улицу Ленина в ноябре вернулись трамвайные маршруты № 6, 8, 11 и 12. Весной начнется ремонт следующего участка улицы Ленина — от Горького до Северной дамбы.
Полностью завершить все работы по модернизации трамвайной инфраструктуры в Перми собираются в 2027 году. Впереди — сделать семь тяговых подстанций (одна уже в работе) и реконструкция депо «Балатово».
Информационный обзор редакции.
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