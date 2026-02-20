Трамваи временно не будут доезжать до станции Пермь II: рассказываем о схеме проезда

Трамваи №4 и 7 будут курсировать полукольцом по улицам Ленина, Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Революции и Максима Горького. Рейсы будут совершать через один — по часовой и против часовой стрелки.

Еще два вагона трамвая №7 обеспечат транспортную доступность улицы Дзержинского: они будут ходить на участке от Перми II до Красного Октября отдельно от остального маршрута. Трамвай №5 пойдет через Универсам и ЦУМ до остановки «Разгуляй».