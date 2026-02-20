Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Трамваи временно не будут доезжать до станции Пермь II: рассказываем о схеме проезда

Движение трамваев до станции Пермь II собираются ограничить на два дня, 21 и 22 февраля. В департаменте транспорта объяснили, что это связано с кронированием деревьев на улице Петропавловская.

Родион Балков
Родион Балков

Трамваи №4 и 7 будут курсировать полукольцом по улицам Ленина, Петропавловской, Борчанинова, Пушкина, Революции и Максима Горького. Рейсы будут совершать через один — по часовой и против часовой стрелки.

Еще два вагона трамвая №7 обеспечат транспортную доступность улицы Дзержинского: они будут ходить на участке от Перми II до Красного Октября отдельно от остального маршрута. Трамвай №5 пойдет через Универсам и ЦУМ до остановки «Разгуляй».

