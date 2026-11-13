Трамваи вернут в Мотовилиху на зимний период: рассказываем, как будет ходить транспорт с 16 ноября

С 16 ноября трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:

№6 «Разгуляй — Велта»;

№8 «Висим — Инкар» (по улице Революции);

№11 «Висим — Школа № 107»;

№12 «ВРЗ — Школа № 107».

Временные автобусные маршруты №87 и №88 прекратят работу, №76 продлят до Красного Октября с заездом на станцию Пермь II в обе стороны. К привычным маршрутам вернется автобус №82 — не будет заезжать на улицу Василия Соломина. Временные укороченные рейсы с литерой «К» на №10, 36 и 78 отменят, а у №4 и №59 поменяется расписание.

В департаменте транспорта рассказали, что весной инвестор реконструкции трамвайной системы начнет работы на участке от Максима Горького до Северной дамбы.