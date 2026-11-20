Первый Looker запустили в навигацию в Пермском крае в июне 2026 года. Он курсировал от Перми до Усть-Качки. По словам губернатора Дмитрия Махонина, контракт на поставку еще пяти скоростных катеров подпишут в ближайшее время. Судна планируют запустить в навигацию по рекам Пермского края. По каким маршрутам они будут курсировать и с какого года, пока не уточняют.

В 2028 году речной флот Пермского края расширится: появится новое пассажирское электросудно проекта «Экокруизер-м». Его строительство стартовало недавно на Пермской судоверфи.

Информационный обзор редакции.