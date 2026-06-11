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Водное такси до Усть-Качки готовятся запустить в середине июня

Водное такси от Перми до Усть-Качки собираются запустить со следующей недели, после 15 июня. По Каме будет курсировать скоростной катер Looker 390T, который вмещает 18 пассажиров.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Судно получило название «Колва». Планируется, что оно будет ходить дважды в день: утром из Перми, а во второй половине дня из Усть-Качки. Водное такси будет делать часовую остановку в Краснокамске.

Водный маршрут Пермь — Усть-Качка будет субсидированным. По словам главы Минтранспорта Сергея Вешнякова, стоимость билета составит около 500 рублей.

Кстати, в этой подборке мы рассказывали о водных маршрутах по Каме, Сылве и Чусовой.

Информационный обзор редакции.

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