Водное такси до Усть-Качки готовятся запустить в середине июня

Судно получило название «Колва». Планируется, что оно будет ходить дважды в день: утром из Перми, а во второй половине дня из Усть-Качки. Водное такси будет делать часовую остановку в Краснокамске.

Водный маршрут Пермь — Усть-Качка будет субсидированным. По словам главы Минтранспорта Сергея Вешнякова, стоимость билета составит около 500 рублей.

Кстати, в этой подборке мы рассказывали о водных маршрутах по Каме, Сылве и Чусовой.

Информационный обзор редакции.