Водное такси до Усть-Качки готовятся запустить в середине июня

Водное такси от Перми до Усть-Качки собираются запустить со следующей недели, после 15 июня. По Каме будет курсировать скоростной катер Looker 390T, который вмещает 18 пассажиров.
Судно получило название «Колва». Планируется, что оно будет ходить дважды в день: утром из Перми, а во второй половине дня из Усть-Качки. Водное такси будет делать часовую остановку в Краснокамске.
Водный маршрут Пермь — Усть-Качка будет субсидированным. По словам главы Минтранспорта Сергея Вешнякова, стоимость билета составит около 500 рублей.
Кстати, в этой подборке мы рассказывали о водных маршрутах по Каме, Сылве и Чусовой.
Информационный обзор редакции.
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