Теплоход проекта «Экокруизер-м» развивает скорость до 20 км/ч и может перевозить до 140 пассажиров. В пресс-службе краевого правительства рассказали, что судно традиционно назовут в честь Сылвы — одной из крупнейших и полноводных рек Прикамья.

Новое электросудно пополнит речной флот Пермского края в 2028 году. Закладку теплохода начали на днях в Перми, официальный старт строительства дали во время телемоста в рамках Транспортной недели, которая проходит с 14 по 20 ноября в Москве.

Отметим, что в 2027 году в Пермском крае запустят восстановленные суда на подводных крыльях — «Метеоры» и «Восход», а также установят новые дебаркадеры.