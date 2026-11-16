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Транспорт

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Трамвайные пути в рамках реконструкции шоссе Космонавтов сдвинут на 20 метров

С 16 ноября в Перми закрыли трамвайное движение в сторону Осенцов: №2 не будет курсировать. Вместо него усилят работу автобусного маршрута №62.

Пермский транспорт/Telegram

Ограничения связаны с большой реконструкцией на шоссе Космонавтов. В департаменте транспорта объяснили, что для расширения дороги трамвайную ветку на участке от улицы Свиязева до остановки «Ключи» сместят на 20 метров в сторону частного сектора.

Закрытие путей позволит заняться переустройством сетей водопровода и тепловой сети, которые проходят в зоне трамвайного полотна, а также освободить место для организации временных участков автомобильного движения, необходимых для строительства подпорных стен путепровода.

Напомним, в рамках реконструкции на шоссе Космонавтов появится двухуровневая развязка с путепроводом, новый мост через Мулянку, подземные пешеходные переходы. Все работы планируют завершить в 2029 году.

На время реконструкции шоссе Космонавтов разворотное кольцо для трамваев временно перенесли ближе к «Лемана Про».

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