Трамвайные пути в рамках реконструкции шоссе Космонавтов сдвинут на 20 метров

Ограничения связаны с большой реконструкцией на шоссе Космонавтов. В департаменте транспорта объяснили, что для расширения дороги трамвайную ветку на участке от улицы Свиязева до остановки «Ключи» сместят на 20 метров в сторону частного сектора.

Закрытие путей позволит заняться переустройством сетей водопровода и тепловой сети, которые проходят в зоне трамвайного полотна, а также освободить место для организации временных участков автомобильного движения, необходимых для строительства подпорных стен путепровода.

Напомним, в рамках реконструкции на шоссе Космонавтов появится двухуровневая развязка с путепроводом, новый мост через Мулянку, подземные пешеходные переходы. Все работы планируют завершить в 2029 году.

На время реконструкции шоссе Космонавтов разворотное кольцо для трамваев временно перенесли ближе к «Лемана Про».