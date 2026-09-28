Разворотное кольцо для трамваев временно перенесут ближе к «Лемана Про»

В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что работы на шоссе Космонавтов предполагают переустройство трамвайных путей, в том числе кольца в районе остановки «Школа № 107». Поэтому вблизи остановки «Милиционера Власова» построят временное разворотное кольцо.

Из-за этого с 26 сентября из схемы движения автобусов № 13 и № 80 исключили остановка «Улица Милиционера Власова» по улице Мира. Пассажирам советуют пользоваться ближайшими — «Ипподром» и «Улица Милиционера Власова» на шоссе Космонавтов.