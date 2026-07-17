На шоссе Космонавтов начинается масштабная реконструкция

Число полос останется прежним, но будет немного смещено — эта мера освободит рабочим зону для строительства четырех опор будущего путепровода. Бригады уже приступили к расчистке полосы отвода вдоль шоссе. Параллельно в районе арены «Молот» ведется переустройство газопровода.

На 2,2 километровом участке от Архитектора Свиязева до моста через Мулянку построят современную магистраль и двухуровневые развязки. Ее обустроят новыми остановками, установят освещение и облагородят тротуары. Внизу создадут два подземных пешеходных перехода: первый в районе школы №107, второй — у дома №166 по шоссе Космонавтов.

Реконструкцию шоссе будут выполнять в два этапа, чтобы сохранить его пропускную способность.

«На первом этапе ключевая задача — подготовить площадку, переустроить инженерные сети и создать условия для возведения путепровода и последующей реконструкции дороги», – пояснил замдиректора АО «Уралмостострой» филиал Мостоотряд №123 Александр Кунгуров.

Ранее мы информировали, сколько средств выделят на проект реконструкции шоссе Космонавтов.

Информационный обзор редакции.