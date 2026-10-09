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В Мотовилихе начнут ремонт трамвайных путей, а работу компенсационных автобусов скорректируют

В Перми синхронизируют ремонтные работы на трамвайных путях. На время закрытия движения маршрутов №4, №6, №7 и №8, в департаменте транспорта решили привести в порядок пути в Мотовилихинском районе.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

Недавно стартовали работы по замене стрелочного перевода на улице Уральской. В ближайшее время планируют заменить плиты на переездах улиц Работницы и Циолковского.

Напомним, с 5 октября в Перми начался ремонт трамвайного узла на пересечении улиц Максима Горького и Ленина. Из-за этого закрылось трамвайное движение по улице Горького и Северной дамбе. На время ремонта запустили компенсационные автобусы маршруты. В департаменте транспорта проанализировали перераспределение пассажиропотока и внесли изменения в маршрутную сеть на время ремонта трамвайных путей. Они будут действовать только по будням.

С 12 октября у автобусного маршрута №10 появятся дополнительные укороченные рейсы с литерой «К» на участке «Улица Дружбы — Станция Пермь II». Они должны разгрузить основной маршрут. На №4 увеличится количество автобусов, а №82 будет курсировать в будни до улицы Василия Соломина. С 13 октября у маршрута №78 введут укороченные рейсы с литерой «К» «Площадь Восстания — Улица Мильчакова».

В департаменте транспорта объяснили, что автобусы малого класса в Мотовилихе не считаются маршрутками: на них распространяются все виды льгот и проездных. Они могут сажать и высаживать пассажиров вне остановочных пунктов.

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