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Транспорт

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С 5 октября закрывается трамвайное движение до Мотовилихи: его компенсируют двумя новыми автобусными маршрутами

В Перми закрывают на реконструкцию трамвайные пути на Разгуляе. На это время четыре трамвайных маршрута временно отменят, а для жителей Мотовилихинского района запустят компенсационные автобусы.

Пресс-служба администрации Перми

В рамках трехстороннего соглашения с 5 октября стартует новый этап обновления трамвайной системы. Он включает в себя трамвайный узел на пересечении улиц Максима Горького и Ленина. В департаменте транспорта объяснили, что реконструкция требует замены стрелочных переводов и крестовин. Из-за этого приходится временно отменить трамваи №4, №6, №7 и №8.

Маршрут №2 будет курсировать без изменений, №5 будет ходить от остановки «9 Мая» до «Станция Бахаревка». Трамвай №11 перенаправят до остановки «Велта», маршрут №12 — до остановки «Инкар», их конечной точкой в Индустриальном районе останется «Школа №107».

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Для жителей Мотовилихи взамен отмененным трамваям запустят компенсационные автобусные маршруты:

  • Трамвай №4 заменит новый автобусный маршрут №76 «Театр-Театр — Площадь Восстания», который будет курсировать через улицу Уральскую, микрорайон Разгуляй, затем через Екатерининскую до ЦУМа, по улице Ленина до Театра-Театра. В сторону площади Восстания он пойдет по Петропавловской до ЦУМа, по Луначарского до Разгуляя и по Уральской.
  • Трамвай №7 заменит новый автобусный маршрут №87 «Театр-Театр — Улица Жигулевская». Он будет ходить через «Пермскую ярмарку», цирк, Разгуляй, затем по Екатерининской улице (в обратном направлении по Луначарского) до ЦУМа и далее до конечной остановки «Пермский академический Театр-Театр».

В департаменте транспорта объяснили, что автобусы компенсируют отсутствие трамваев на наиболее популярных участках маршрутов №4, №6, №7 и №8. Кроме того, на маршруте №36 введут дополнительные рейсы на участке «Улица 1905 года — Стадион «Динамо». Специалисты намерены анализировать перераспределение пассажиропотока, и в случае необходимости вносить корректировки.

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