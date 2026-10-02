С 5 октября закрывается трамвайное движение до Мотовилихи: его компенсируют двумя новыми автобусными маршрутами

В рамках трехстороннего соглашения с 5 октября стартует новый этап обновления трамвайной системы. Он включает в себя трамвайный узел на пересечении улиц Максима Горького и Ленина. В департаменте транспорта объяснили, что реконструкция требует замены стрелочных переводов и крестовин. Из-за этого приходится временно отменить трамваи №4, №6, №7 и №8.

Маршрут №2 будет курсировать без изменений, №5 будет ходить от остановки «9 Мая» до «Станция Бахаревка». Трамвай №11 перенаправят до остановки «Велта», маршрут №12 — до остановки «Инкар», их конечной точкой в Индустриальном районе останется «Школа №107».