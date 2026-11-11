На шоссе Космонавтов закрывают еще одну полосу движения: показываем схему проезда

Будет перекрыта крайняя правая полоса в сторону центра Перми. Проезд по правой полосе в сторону аэропорта все еще закрыт: это ограничение действует с октября. В итоге на мосту через Мулянку на шоссе Космонавтов будут доступны по две полосы вместо трех. Отметим, что пешеходное движение вдоль моста и под ним все еще закрыто.

В Минтрансе объяснили, что перекрытие проезда на шоссе Космонавтов проходит в рамках масштабной реконструкции. Чтобы приступить к строительству нового моста, рабочие должны демонтировать часть существующего. Работы начались в конце октября.

Реконструкция шоссе Космонавтов коснется участка от улицы Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку. Там построят современную магистраль и двухуровневые развязки.