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На шоссе Космонавтов закрывают еще одну полосу движения: показываем схему проезда

На шоссе Космонавтов на мосту через реку Мулянку вводят дополнительные ограничения для проезда транспорта. Они начнут действовать с 18 ноября 2026 года.

Пресс-служба министерства транспорта по Пермскому краю
Пресс-служба министерства транспорта по Пермскому краю
Пресс-служба министерства транспорта по Пермскому краю

Будет перекрыта крайняя правая полоса в сторону центра Перми. Проезд по правой полосе в сторону аэропорта все еще закрыт: это ограничение действует с октября. В итоге на мосту через Мулянку на шоссе Космонавтов будут доступны по две полосы вместо трех. Отметим, что пешеходное движение вдоль моста и под ним все еще закрыто.

В Минтрансе объяснили, что перекрытие проезда на шоссе Космонавтов проходит в рамках масштабной реконструкции. Чтобы приступить к строительству нового моста, рабочие должны демонтировать часть существующего. Работы начались в конце октября.

Реконструкция шоссе Космонавтов коснется участка от улицы Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку. Там построят современную магистраль и двухуровневые развязки. 

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